팜한농 신물질 제초제 '테라도', 미국 등록 쾌거

[아시아경제 박소연 기자] 팜한농이 자체 개발한 신물질 제초제 '테라도'가 미국에서 신규 제초제 등록에 성공했다.

6일 팜한농은 테라도가 지난달 25일 미국 환경보호청(EPA, Environmental Protection Agency)에 비선택성 제초제로 등록됐다고 밝혔다. 이번 등록으로 팜한농은 10조원에 달하는 전 세계 비선택성 제초제 시장의 20%(약 18억 달러)를 차지하는 미국에 수출을 할 수 있게 됐다.

테라도는 미국에서 옥수수, 콩, 밀, 면화 등의 작물을 재배하기 전에 농경지의 잡초를 제거하는 제초제와 건조제용 제초제, 그리고 비농경지 제초제로 등록됐다. 그동안 국내 기업의 미국 내 작물보호제(농약) 등록은 지난해 12월 잔디용 제초제 등록 사례 1건이 유일했다.

글리포세이트(Glyphosate)계 제초제를 오랫동안 지속적으로 사용해온 미국, 호주 등지에서는 이들 제초제에 내성을 갖는 잡초가 확산되면서 큰 문제가 되고 있다. 미국 환경보호청은 기존 제초제와 작용기작이 다른 테라도를 글리포세이트 저항성 잡초 방제에 효과적인 대체재로 손꼽았다. 또한 테라도의 신속한 잡초 방제 효과로 파종 작업이 편리해지고, 작물 생산량 증가에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대했다.

팜한농은 올해 12월 중으로 미국에 테라도 완제품 100만 달러 규모의 수출을 시작하며 본격적인 미국 시장 공략에 나선다. 이유진 팜한농 대표는 "테라도의 미국 진출은 글로벌 제품 경쟁력을 세계에 널리 알리는 기회가 될 것"이라며 "앞으로 해외 시장 확대에 더욱 집중할 계획"이라고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr