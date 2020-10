부산 만덕동서 유치원생 코로나19 확진 1명 발생

6세 여아 확진 전날까지 정상 등원한 것으로 알려져 유치원 비상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 북구 만덕동의 한 유치원생이 5일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 유치원생은 확진 판정 때까지 유치원에 정상 등원한 것으로 알려져 해당 유치원에 비상이 걸렸다.

부산시교육청은 5일 북구 A유치원 B원아(여, 6세, 부산459번)가 코로나19 확진 판정 통보를 받았다고 밝혔다.

시 교육청에 따르면 B원아는 아버지인 부산412번 환자와 오빠인 부산415번 환자가 지난 9월 29일 확진 판정을 받음에 따라 같은 날 코로나19 검사를 받았으나 음성으로 판정됐다.

B원아는 최근 자가격리 중 발열 증상이 있어 4일 북구보건소 선별진료소에서 검사를 받았으며, 이날 확진 통보를 받았다.

B원아는 지난 9월 21일부터 9월 28일까지 해당 유치원에 정상 등원한 것으로 확인됐다.

부산시교육청은 최근 코로나19 확진자가 잇따라 발생하고 있는 부산 북구 만덕동 지역 16개 유·초·중·고교 등 모든 학교에 대해 코로나19 확산 방지를 위해 추석 연휴가 끝난 10월 5일부터 8일까지 4일간 원격수업으로 전환한 상태다. A유치원도 여기에 포함돼 있다.

