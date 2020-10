서울 코로나19 확진자 19명 증가 … 강북 '북서울꿈의교회'서 4명 확진

[아시아경제 조인경 기자] 추석 연휴 마지막 날 서울에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 19명 증가했다.

서울시는 5일 0시 기준으로 서울 지역 코로나19 확진자가 19명 늘어 전체 누적환자 수는 5395명으로 집계됐다고 밝혔다.

신규 확진자 중 3명은 새로운 집단감염 사례인 강북구 북서울꿈의교회 관련자로 분류됐다. 이 교회에서는 현재까지 총 4명이 확진 판정을 받았다.

기존 집단감염 사례인 강남구 대우디오빌플러스(누계 28명)와 관악구 휘트니스 관련(누계 4명) 확진자도 각각 1명씩 추가 확인됐다.

이밖에 기타 감염경로가 6명, 감염경로를 조사중인 확진자는 8명이다.

서울에서는 또 전날 확진 판정을 받고 서울의료원에서 격리 치료중이던 환자 1명이 사망해 전체 사망자는 61명으로 늘었다.

현재까지 4475명이 완치 판정을 받고 퇴원했으며 859명이 격리 치료중이다.

