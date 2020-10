농협은행, '금융소비자 권리 찾기' 공모전 개최

공정거래위원회와 한국소비자원이 후원

대학(원)생을 대상으로 개인 또는 팀별로 참여 가능

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 이날부터 11월 6일까지 한국소비자교육지원센터와 함께 '2020 금융소비자 권리 찾기 크리에이터 공모전'을 개최한다고 5일 밝혔다.

공정거래위원회와 한국소비자원이 후원하는 이번 공모전은 대학(원)생을 대상으로 개인 또는 팀별로 참여가 가능하다. 공모분야는 동영상과 카드뉴스로 나뉘며 공모 주제는 ▲금융취약계층(고령자, 장애인, 사회초년생 등)의 슬기로운 금융생활, ▲NH농협은행 디지털 서비스를 활용한 슬기로운 금융생활 등 두 가지이다.

공정거래위원장상, 한국소비자원장상, NH농협은행장상을 비롯해 총 15개 팀을 선정해 상장과 총 1050만원의 상금이 수여된다. 11월 중 수상자를 발표하고 시상식을 열 계획이다.

농협은행은 공모전 수상작을 농협은행 공식 페이스북, 유뷰트, 인스타그램에 업로드 할 예정이다. 또 금융소비자보호 홍보영상 등으로 활용하고 전국 초·중·고·대학교에도 금융교육 자료로 제공해 올바른 금융소비자보호 문화 조성에 앞장설 계획이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr