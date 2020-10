한병도 "집회 차벽 통제는 적절한 대응이었다"

[아시아경제 김영은 기자] 한병도 더불어민주당 의원이 5일 개천절 집회에 대한 이른바 '차벽 방역'에 대해 적절하고 효과적인 대응이라고 말했다.

한 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "차벽을 세우니까 야당에서는 정치방역이라는 이야기를 꺼내는데, 오히려 그것이 정치적 주장이라고 생각한다"며 "광화문 집회 이후 코로나 19가 확산되면서 많은 국민의 우려가 있었는데 이번 대응은 오히려 경찰이 대응을 잘했다"고 말했다.

차량 시위를 경찰 버스로 통제한 것이 지나치지 않았냐는 비판에는 "이전 집회도 법원 허가와 관계없이 다중이 모여서 폭발했다"면서 "차량으로 (집회를) 한다고 하더라도 그렇게만 지켜지는 게 아니라 사람들이 모여들 수 있는 개연성도 상당히 있었다"며 과연 법원에서 허가한 대로 진행이 될 것인지에 의문을 제기하며 반박했다.

또한, "지금은 코로나 19와 전쟁 중인 상황"이라며 "이런 때는 조금의 위험 요인이 있으면 저는 과감하게 할 수 있는 방법은 다 동원해서 (통제)하는 것이 적절하고 시기적으로도 맞았다고 평가하고 싶다"고 덧붙였다.

한 의원은 "시위는 국민의 의사 표현 방법 중 하나이고 원칙적으로는 완전히 보장되어야 한다"며 "그런데 지금은 전쟁 중이고, (전염병을 잡기 위해) 도시 전체를 봉쇄하는 게 세계 많은 국가의 특징이기도 하다"고 말했다.

이어 "지금 상황을 일반적 집회 상황으로 쉽게 생각해서는 안 된다"면서 “이런 상황에서는 당연히 차벽을 설치하고, 다음 집회에서도 이렇게 원칙적으로 대응해야 한다"고 강조했다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr