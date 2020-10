롯데마트, '횡성한우' 전 품목 30% 할인 판매

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 오는 14일까지 전 점에서 ‘횡성한우’를 엘포인트 회원 대상 최대 30% 할인된 금액에 판매한다.

횡성한우는 대한민국 대표 한우 브랜드로 중 하나로, 축산물 경진대회에서 명품 인증을 8회 수상한 우수 한우 브랜드이다. 특히 횡성 지역의 추운 겨울날씨가 소의 근내 지방의 축적 및 단단한 육질 형성에 영향을 미쳐 육질이 부드럽고 향미가 뛰어나다는 특징이 있다.

롯데마트가 이번에 횡성한우 행사를 기획하게 된 것은, 프리미엄 차별화 상품군을 강화해 고객들의 발길을 사로잡기 위함이다. 실제로 롯데마트는 올 해 초부터 차별화 상품군 판매 확대에 적극적으로 나서고 있다.

대표적으로 지난 3월에는 한우 최고 등급인 ‘투뿔넘버나인’을, 5월에는 신선도 유지를 위해 도축 후 3일 이내 매장에 진열·판매가 이뤄지며 최고의 맛을 제공하기 위해 도축 후 8일까지만 매장에서 판매하는 ‘초신선 3일 돼지’를 선보였다.

해당 제품들은 대형마트에서 쉽게 접할 수 없는 차별화 제품들로 일부 점포에서 한정적으로 판매를 시작했지만, 고객들의 수요가 늘자 전 점으로 확대해 운영 중이다.

이러한 프리미엄 차별화 상품군의 인기에 힘입어 롯데마트는 횡성한우 행사를 진행한다. 대표 상품으로 '1+등급 등심', '1++등급 등심', '횡성한우 국거리·불고기·장조림용' 등이 있다. 이 밖에 횡성한우 전품목을 엘포인트 회원 대상 30% 할인된 가격에 판매한다.

박종호 롯데마트 신선식품2부문장은 “프리미엄 차별화 상품군 판매 확대를 위해 투뿔넘버나인과 3일돼지에 이어 횡성한우 행사를 기획하게 됐다”며 “롯데마트에서 다양한 차별화 상품을 부담 없는 가격에 만나보시기 바란다”고 말했다.

