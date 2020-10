백악관 휩쓴 코로나19 바이러스… 진앙은 대법관 지명식?

[아시아경제 이춘희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 부부에 이어 켈리앤 콘웨이 백악관 전 선임고문까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 지난달 26일 백악관 로즈가든에서 열린 에이미 코니 배럿 연방대법관 후보자 지명식이 코로나19 전파의 진원지로 지목되고 있다.

ABC방송 등 현지 매체는 2일(현지시간) 트럼프 대통령의 최측근으로 불리던 콘웨이 전 선임고문이 코로나19 양성 판정을 받았다고 보도했다. 콘웨이는 트위터를 통해 "가벼운 증상(약한 기침)이 있으며 난 괜찮다. 의료진과 협의해 격리 조치에 들어갔다"고 밝혔다. 배럿 대법관 후보자의 지명식 당시 콘웨이는 앞에서 두 번째 줄에 앉아 있었으며 마스크를 착용하지 않은 채 백악관 관계자들과 어울렸다.

이날 톰 틸리스(노스캐롤라이나) 미국 공화당 상원의원도 코로나19 검사서 양성판정을 받았다고 밝혔다. 틸리스 의원은 "감사하게도 증상은 없다"면서 "10일간 집에서 격리하고 밀접접촉자들에게도 (감염사실을) 알리겠다"고 설명했다.

당시 참석자 가운데 도널드 트럼프 대통령과 부인 멜라니아 여사, 콘웨이 전 선임고문과 틸리스 의원 외에도 마이크 리(공화당·유타) 의원, 배럿 후보자 모교인 노트르담대의 존 젠킨스 총장 등이 최근 코로나19 양성판정을 받았다. 이에 더해 백악관출입기자단(WHCA)에 따르면 지명식을 취재한 기자 1명도 코로나19 양성 판정을 받아 관련 확진자는 총 7명으로 파악되고 있다.

영국 가디언지는 참석자 중 확진자가 늘어나면서 이날 행사가 트럼프 대통령 감염의 진원이자, 슈퍼 전파 행사였을 것이라는 추정이 확산하고 있다고 지적했다. 실제로 이날 지명식 사진을 보면 상당수 참석자가 마스크를 쓰지 않았던 것으로 파악된다.

의회전문매체 더힐은 법사위원회 소속인 틸리스와 리 의원이 코로나19에 감염되면서 공화당이 계획한 배럿 지명자 인준 일정이 차질을 빚을 가능성도 있다고 전망했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr