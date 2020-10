정부, 쿠웨이트 국왕 서거 조문단 파견…단장에 김현미 장관

조문단 4~6일 쿠웨이트 파견…문재인 대통령 1일 조전 발송

신임 국왕 즉위, 문 대통령 친서 전달 예정

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 '사바 알-아흐메드 알-자베르 알-사바' 쿠웨이트 국왕의 서거에 김현미 국토교통부 장관을 단장으로 하는 조문사절단을 4~6일 쿠웨이트에 파견한다. 이번 조문사절단은 국토부 및 외교부 실무자 등을 포함 6명으로 구성된다.

쿠웨이트 왕실은 지난달 29일(현지시각) 국영통신사를 통해 사바 국왕이 서거하였다고 발표했다. 외교부는 "고(故) 사바 국왕은 2006년 국왕에 즉위한 후 쿠웨이트의 정치적 발전과 지속적 경제성장을 이끌었다"면서 "세계 각지의 인도적 위기에 대한 국제적 지원을 이끈 ‘세계 인도주의 지도자’로서 전 세계의 존경을 받았다"고 설명했다.

사바 국왕은 시리아·팔레스타인 등지에 약 20억 달러 규모의 인도적 지원 공로를 인정받아 2014년 유엔 감사패, 2019년 세계은행 감사패 수상했다. 유엔 감사패 수상 당시 반기문 유엔 사무총장은 사바 국왕을 ‘세계 인도주의 지도자(Global Humanitarian Leader)’로 명명하기도 했다.

사바 국왕은 40년 이상의 세계 최장기 외교장관 경험을 바탕으로 주변 중동국가들과의 포괄적 우호협력 관계를 유지하면서 사우디·아랍에미리트(UAE)·바레인-카타르 간 단교 사태 등을 포함 역내국가의 화합과 평화를 위한 적극적 중재 역할 시도했다.

앞서 문재인 대통령은 사바 국왕의 탁월한 영도력 하의 쿠웨이트의 정치적 안정과 경제적 번영, 한-쿠웨이트 간 우호협력 관계, 사바 국왕의 인도주의 리더십을 높이 평가하고 진심으로 조의를 표하는 요지의 조전을 1일 발송했다.? 강경화 외교부 장관도 5일 주한쿠웨이트대사관을 방문해 조의를 표명할 예정이다.?

사바 국왕 서거 후 쿠웨이트 헌법에 따라 이복동생인 '나와프 알-아흐메드 알-자베르 알-사바' 왕세제가 지난달 30일 국회 선서 절차를 거쳐 신임 국왕으로 즉위했다. 조문단은 신임 국왕의 취임을 축하하는 문 대통령의 친서를 직접 전달할 예정이다.

