도심 진입로 90곳서 검문…"개천절 집회 차단"

[아시아경제 조유진 기자] 경찰은 서울 도심에서 개천절 집회가 열리는 것을 차단하기 위해 시내 진입로 90곳에 검문소를 설치하는 등 총력 대응에 나섰다.

이날 경비경찰 21개 중대와 교통경찰·지역경찰 등 800여명의 경력이 배치돼 불법적인 집회·시위에 대응하고 있다. 서울 시청과 광화문 주변 골목 곳곳에서 시민들에게 방문 목적 등을 물어보는 절차를 거치고 있다.

앞선 법원의 결정에 따라 이날 합법적으로 진행할 수 있게 된 집회는 10대 미만의 차량을 이용한 집회 2건이다. 이들 집회는 각각 서울 강동구와 서초구∼광진구 일대에서 진행된다.

법원은 조건부로 소규모 차량 집회를 허용하는 대신 회견을 진행해서는 안 된다고 밝혔지만, 일부 보수단체가 드라이브스루·기자회견·1인 시위 형식의 집회 강행을 예고했다.

한편, 이날 오전 10시 보수단체 '애국순찰팀'이 수원시 팔달구 경기도청에서 차량 9대를 동원한 집회를 연 것을 비롯해 경기 남부 지역 곳곳에서 차량을 이용한 집회가 진행되고 있다.

이들은 추미애 법무부 장관의 퇴진을 요구하고 더불어민주당 윤미향 의원의 정의기억연대 회계부실 의혹을 규탄하는 기자회견을 연 뒤 차를 타고 수원시 권선구 윤 의원 자택으로 향했다.

기자회견 때에만 일부가 마스크를 쓰고 차에서 내려 마이크와 플래카드를 들고 발언하고 나머지는 차에 그대로 타 있는 식으로 집회가 진행됐다.

오전 11시에는 박근혜 전 대통령의 복권을 주장하는 천만인무죄석방운동본부가 평택시 소사벌 레포츠타운에 차량 9대를 집결한 뒤 수원 팔달구청으로 이동할 계획이다.

또 다른 보수단체 새로운 한국을 위한 국민운동은 오후 2시 수원, 이천, 광주, 용인, 부천 등 5곳에서 각각 차량 5∼15대를 동원한 집회를 열고 추 장관의 사퇴를 요구할 방침이다.

