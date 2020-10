U+tv 아이들나라, 월 이용자 수 150만명 돌파…출시 3년만

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,500 전일대비 350 등락률 +3.14% 거래량 2,613,472 전일가 11,150 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 추석 맞이 U+tv VOD 프로모션LG유플러스, 그랜드 하얏트 서울 호텔에 AR·VR 체험존 운영외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서 close 는 유·아동 전용 미디어 플랫폼 'U+tv 아이들나라'의 월 이용자 수가 9월 말 기준 150만명을 돌파했다고 4일 밝혔다. 2017년 6월 서비스를 출시한지 3년여 만에 이룬 성과다.

LG유플러스에 따르면 U+tv 아이들나라는 2018년 7월 말 기준 이용자 수 75만명(21.2%)을 넘어섰고 2019년 7월 말 기준 116만명(28.9%)을 기록한 뒤 1년여 만에 약 40만명이 증가하는 등 오름세를 타고 있다.

LG유플러스는 "부모님이 안심하고 자녀에게 유익하게 보여줄 수 있는 책읽어주는TV, 영어유치원 등 지속적으로 새로운 형태의 학습 콘텐츠를 꾸준히 발굴한 결과로 분석하고 있다"고 평가했다.

올해 6월 선보인 모바일 애플리케이션 'U+아이들나라'도 3개월만에 다운로드 수 10만건을 넘어섰다. U+tv 아이들나라의 콘텐츠와 서비스를 모바일에서 그대로 이용이 가능한 앱으로 시청리스트 연동은 물론 IPTV로 보던 영상을 모바일로 이어서 볼 수 있는 서비스다.

류창수 LG유플러스 홈상품그룹장(상무)은 "U+tv는 2017년 U+tv 아이들나라 출시, 2018년 도서 및 증강현실(AR) 실감형 콘텐츠 강화 등 콘텐츠 차별화에 주력하고 있다"며 "향후 언택트(비대면) 시대에 아이들이 유익하게 배우고 즐길 수 있는 서비스로 계속 진화해나갈 예정"이라고 말했다.

