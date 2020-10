월 6700원 내던 영상 콘텐츠 이용금액, 1만3000원으로 '껑충'

코로나19 발생 이후 사회적 거리두기 영향

OTT 등 신규 가입·집에서 콘텐츠 소비 급증

[아시아경제 김흥순 기자] 온라인동영상서비스(OTT)를 비롯한 영상 콘텐츠 시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 악재 속에서도 이용자 수가 급증하며 성장하는 분야로 꼽힌다. 사회적 거리두기 등 바깥 활동의 제약으로 집에 머무는 이들이 늘면서 볼거리를 찾는 수요가 증가한 영향이다. 실제로 영상 콘텐츠 플랫폼을 이용하기 위해 국내 소비자들이 지출한 금액이 코로나19 발생 이전보다 평균 두 배 가까이 증가한 것으로 나타났다.

2일 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 콘텐츠 이용자 697명을 대상으로 최근 실시한 온라인 패널 조사 결과 코로나19 발생 이전 월 평균 영상 콘텐츠 플랫폼 지출 금액은 6650원에서 코로나19 발생 이후 월 평균 1만3119원으로 늘었다.

이는 콘텐츠를 이용하는 공간의 변화와도 연관이 있는 것으로 파악됐다. 코로나19 발생 이전 집에서 콘텐츠를 이용했다는 비율은 52.1%였으나 발생 이후 이 비율은 68.74%로 증가했다.

설문 응답자의 57.9%는 "사회적 거리두기 기간 동안 접한 새로운 콘텐츠를 계속 즐길 의향이 있다"고 답했다. 향후 코로나19 사태가 진정되고 일상을 회복하더라도 최근 증가한 콘텐츠 이용 소비지출 금액이 유지될 가능성이 큰 것이다.

콘텐츠진흥원에 따르면 코로나19 종료 이후 집에서 콘텐츠를 이용하는 비율은 51.9%로 코로나19 발생 전 수준으로 회귀할 것으로 예상되지만 영상 플랫폼 월 평균 소비지출 금액은 1만361원으로 코로나19 발생 전 대비 55.8% 증가한 수준에서 유지될 전망이다.

유튜브·넷플릭스 성장세 두드러져

국내 플랫폼도 소폭 수혜

국내외 플랫폼 중에서는 글로벌 사업자인 유튜브와 넷플릭스가 이용자들의 큰 관심을 얻은 것으로 나타났다. 사회적 거리두기 이후 신규로 가입한 영상 콘텐츠 플랫폼을 조사한 결과 유튜브가 45.5%로 가장 높았고 넷플릭스가 36.7%로 뒤를 이었다.

국내 플랫폼은 티빙(9%), 카카오TV(6.9%), 웨이브(6.7%), 아프리카TV(4.8%), U+모바일tv(4.5%), 왓챠(3.3%), 네이버TV(3.3%), 네이트동영상(2.6%), 시즌(2.6%) 순으로 집계됐다.

OTT를 기준으로 실제 영상 콘텐츠를 시청하는 사용자가 얼마나 되는지 가늠할 수 있는 월간활성이용자(MAU) 수도 코로나19 발생 이후 수치가 급증한 것으로 파악됐다. 시장조사업체 닐슨코리안클릭에 따르면 넷플릭스의 경우 8월 MAU는 755만8292명으로 코로나19 발생 전인 지난해 12월(387만6604명)보다 두 배 가까이 증가했다.

한편 웹툰·웹소설 플랫폼에 대한 지출 금액도 코로나19 발생 전 5864원에서 발생 후 1만2321원으로 두 배 이상 늘었고, 음악 콘텐츠 플랫폼에 대한 지출 금액도 5812원에서 7326원으로 증가했다.

콘텐츠진흥원 미래정책팀 연구진들은 조사 결과를 토대로 "코로나19 종료 이후에도 영상, 음악, 웹툰·웹소설 플랫폼의 소비지출이 코로나19 발생 전보다 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

