김정은 "코로나 방역 철저"…총격 사망 사태엔 침묵

당 정치국회의 주재…코로나 대응 논의

북한 김정은 위원장이 노동당 정치국회의를 주재하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비상방역사업 문제 등을 논의했다. 최근 서해에서 발생한 한국민 총격 사망 사태에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다.

30일 북한 관영매체 조선중앙통신은 김 위원장이 전날 당중앙위원회 본부청사에서 제7기 제18차 정치국회의를 주재했다고 보도했다.

회의에서는 "악성 비루스(코로나19)의 전파 위협을 막기 위한 사업에서 나타나는 일련의 부족점들을 지적하고, 국가적인 비상방역 사업을 보다 강도 높이 시행할 데 대한 해당 문제들이 심도 있게 연구 토의됐다"고 통신은 전했다.

또한 회의에서는 세계적인 코로나19 확산 현황에 대한 보고가 있었으며 "방역 부문에서의 자만과 방심, 무책임성과 완만성을 철저히 경계했다"고 통신은 보도했다. 이어 "우리 식대로, 우리 지혜로 방역대책을 더욱 철저히 강구하며 대중적인 방역 분위기, 전인민적인 자각적 일치성을 더욱 고조시켜 강철같은 방역체계와 질서를 확고히 견지할 데 대하여 강조됐다"고 전했다.

앞서 북한은 지난 25일 서해 소연평도 해상에서 실종된 남측 공무원이 북한 해역에서 총격으로 사망한 사건에 대해 김 위원장의 사과가 담긴 통지문을 통일전선부 명의로 청와대에 보냈다. 다만 이 사실을 북한 관영매체와 내부에서는 공개하지 않은 상태다.

김 위원장이 이번 회의에서 총격 사태와 관련한 언급을 하지는 않았지만, 코로나 문제를 재차 강조함으로써 이번 사태에 대한 간접적 메시지를 던졌다는 분석도 나온다. 코로나 방역에 총력을 기울이는 모습을 연출함으로써, 이번 총격 사망은 방역 조치 과정에 따른 의도치 않은 결과임을 부각하려는 속내라는 것이다.

양무진 북한대학원대 교수는 "방역 문제가 최우선 의제이고 문제점을 점검했다는 점에서 최근 공무원 피격사건 논의 가능성이 농후하다"고 분석했다.

한편 이번 회의에는 박정천 총참모장과 정경택 국가보위상, 김정호 사회안전상, 박명순 당 부장, 조용원 당 조직지도부 제1부부장, 현송월 당 선전선동부 부부장이 배석했다. 또 박봉주·김재룡·최휘·김영철 당 부위원장, 리룡남·임철웅·김일철 내각 부총리 등 정치국 상무위원과 정치국 위원 및 후보위원들이 참석했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr