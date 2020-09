추석 연휴를 하루 앞둔 29일 경찰청 헬기에서 바라본 서해안고속도로 평택 부근 하행선에 귀성 차량들이 조금씩 몰리고 있다. [항공촬영 협조 : 서울지방경찰청 항공대 심동국 경위]/김현민 기자 kimhyun81@

