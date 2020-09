[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 높은 대외 불확실성 등을 감안해 추석 연휴기간 중에도 국제금융시장 움직임에 대한 모니터링을 강화한다고 29일 밝혔다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등으로 국제금융시장 변동성이 커진 만큼 지속적으로 점검하겠다는 취지다.

우선 연휴기간중 본부 외자운용원과 주요 금융중심지 소재 국외사무소(뉴욕, 런던, 프랑크푸르트, 도쿄)가 연계해 24시간 모니터링을 실시한다. 국제금융시장과 한국관련 지표에 대해 모니터링한다.

또한 연휴 마지막날인 내달 4일에는 이승헌 한은 부총재 주재로 상황점검회의를 개최한다. 이 회의에서는 연휴기간 중 국제금융시장 상황 변화와 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 종합적으로 점검한다.

