미래산업, 쌍방울과 22억 규모 마스크 제조장비 공급 계약

[아시아경제 이민우 기자] 미래산업 미래산업 025560 | 코스피 증권정보 현재가 3,300 전일대비 95 등락률 +2.96% 거래량 193,867 전일가 3,205 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 미래산업, SK하이닉스에 35억 규모 반도체 검사장비 공급미래산업, 쌍방울과 마스크 제조장비 공급계약 체결…38억원 규모미래산업, 쌍방울과 38억 규모 마스크 제조장비 공급 계약 체결 close 은 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 650 전일대비 26 등락률 +4.17% 거래량 2,844,773 전일가 624 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 리더스 기술투자, 쌍방울 대상 50억원 규모 CB 발행쌍방울, 커뮤니티 활발... 주가 -9.13%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 과 22억원 규모의 KF보건용 마스크 제조장비 등 공급 계약을 체결했다고 29일 공시했다.

