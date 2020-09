[아시아경제 이민우 기자] 코스나인 코스나인 082660 | 코스닥 증권정보 현재가 1,915 전일대비 175 등락률 +10.06% 거래량 5,756,126 전일가 1,740 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일[e공시 눈에 띄네]코스닥-2일“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 은 백광열에서 바이오라인밸류인베스트먼트 투자조합으로 최대주주가 바뀌었다고 29일 공시했다. 새 최대주주의 지분은 14.41%(373만1000주)다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr