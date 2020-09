[아시아경제 이민우 기자] 동신건설 동신건설 025950 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 250 등락률 +2.21% 거래량 67,106 전일가 11,300 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 7월 15일 코스닥, 2.90p 오른 781.29 마감(0.37%↑)그린뉴딜! 비전 발표! 건설 숨통 트인다!동신건설, 조림사업 테마 상승세에 29.19% ↑ close 은 인천김포고속도로로부터 3억5000만원 규모의 '인천-김포 고속도로 졸음쉼터 설치공사'를 수주했다고 29일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr