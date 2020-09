케어랩스 굿닥, 추석 연휴 의료 공백 최소화… “코로나19 선별진료소 정보도 제공”

[아시아경제 장효원 기자] 모바일 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,670 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,670 2020.09.29 00:00 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스, 자사주 소각…"주주친화정책 다각적 검토"[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일케어랩스 "굿닥, 건강뷰티제품 최대 85% 할인 '착한 공급'" close 100% 연결자회사 굿닥(대표 임진석)이 추석 연휴 기간 의료 공백 최소화에 나선다.

굿닥은 추석 연휴 기간 의료 공백 최소화를 위해 진료가 가능한 ▲병·의원 ▲약국 ▲선별진료소 정보를 홈페이지와 굿닥 앱(App)을 통해 제공한다고 밝혔다. 특히 올해에는 코로나19 사태와 더불어 5일 간의 장기 연휴 기간에 돌입하는 만큼, 사용자가 긴급 상황에 대처할 수 있도록 코로나19 선별진료소 위치 서비스도 추가로 제공할 방침이다.

지난 2012년 국내 최초로 병원과 약국 검색 서비스를 출시한 굿닥은 매년 추석 기간 등 연휴 기간에도 의료 서비스 이용 불편 최소화를 위한 정보를 제공해오고 있다. 복지부, 응급의료포털, 지자체에서 제공하는 정보를 모두 통합하여 상호 검증을 거친 후, 사용자 위치를 기반으로 가장 정확하고 가까운 의료 기관 정보를 제공한다.

박경득 케어랩스 대표이사는 “기존 진료 가능 의료기관 위치 서비스와 더불어 올해에는 코로나19 선별진료소 관련 정보 제공으로 국가 차원 방역에도 도움이 될 수 있기를 기대한다”며 “겨울철 수요가 높은 독감 예방접종 진료기관 정보 등의 의료 관련 유용한 정보들도 검색이 가능한 만큼, 긴 연휴 동안 사용자들의 걱정을 줄일 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

