정부 "의사 국시 재응시 어렵다"…기존입장 확인

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 29일 의과대학 본과 4학년 학생들의 의사 국가고시(국시) 실기시험 재응시와 관련해 기존 입장은 변함이 없다고 말했다.

강도태 보건복지부 2차관은 이날 온라인 백브리핑에서 "현재로선 국시 추가 응시가 불가하다는 기존 입장은 변함이 없다"고 밝혔다.

그는 "국민적 수용성뿐만 아니라 다른 국가시험과의 형평성, 공정성 등을 볼 수밖에 없다"며 "설문조사, 국회, 언론 등을 통해 국민의 목소리를 종합적으로 듣겠다"고 했다.

강 2차관은 의료계가 지속해서 국시 재응시 기회 부여를 요구하는 데 대해선 "구체적으로 검토해서 말씀드릴 수 있는 부분은 없다"고 선을 그었다.

손영래 복지부 대변인은 이와 관련해 "한국보건의료인국가시험원과의 계약도 있고 다른 보건의료 분야 국가시험도 일정에 따라 진행되고 있어서 추가 시험 기간을 확보하는 게 상당히 어렵기는 한 상황"이라고 부연했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr