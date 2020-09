[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 화승알앤에이=2021년2월28일 화승코퍼레이션(존속법인)과 화승알앤에이(신설법인)로 분할 단행

◆ 티웨이홀딩스=300억원 규모 신주인수권부사채 발행 결정

◆ 대한유화=온산공장 NCC 및 부대설비 증설에 1600억원 투자 결정

◆ 셀트리온 = 셀트리온헬스케어와 2523억원 규모 램시마IV, 허쥬마, 램시마SC 공급계약 체결

◆삼양사=계열사 삼양이노켐에 이소소르비드 생산 제조기술 사용권 53억원에 이전 계약

◆ 신세계건설=피엠밸류로부터 1736억원 규모 대구 본동 주상복합 신축공사 수주

◆ 아시아나항공=자회사 에어부산 891억원 규모 유상증자 결정. 아시아나항공도 300억원 참여 결정

◆ 효성티앤씨=계열사 세빛섬, 효성재팬에 대해 각각 984억원, 166억원 규모 채무보증 결정

◆ 효성화학=기업어음 발행 통해 300억원 규모 단기차입 결정

◆ 신세계=이명희 외 2명에서 정유경 외 2명으로 최대주주 변경

◆ 이마트=이명희 외 2명에서 정용진 외 2명으로 최대주주 변경

◆ 애경산업=전 대표이사 이 모씨 업무상횡령 유죄 판결(1심)

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr