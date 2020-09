벤츠, 'E-클래스' 부분 변경 모델 10월 공식 출시

[아시아경제 성기호 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 E-클래스’를 오는 10월 공식 출시한다고 28일 밝혔다.

더 뉴 E-클래스는 2016년 출시된 10세대 E-클래스의 부분 변경 모델로 지난 3월 메르세데스 미 미디어 사이트에서 진행된 디지털 월드 프리미어 행사에서 세계 최초로 공개됐다.

메르세데스-벤츠 E-클래스는 1947년 출시 이후 전 세계적으로 1400만대 이상의 판매고를 올린 명실상부한 글로벌 베스트-셀링 모델이다. 부분 변경된 더 뉴 E-클래스의 전면부는 보닛 위의 파워돔과 새롭게 디자인된 풀-LED 헤드램프로 더욱 다이내믹한 인상을 자아낸다. 후면은 트렁크 라인 안쪽까지 새로운 디자인의 분할형 테일램프를 적용해 완전히 새로운 느낌을 준다.

실내는 고품질 소재 및 기술 혁신으로 감각적으로 완성됐다. 핵심 요소는 증강 현실(AR) 내비게이션이 포함된 MBUX 시스템 등 다양한 편의 기능과, 새로운 디자인의 정전식 지능형 스티어링 휠, 전 라인업에 적용된 두 개의 12.3인치로 디스플레이로 구성된 와이드 스크린 콕핏 디스플레이)가 있다.

더 뉴 E-클래스는 다음달 13일 화요일 미디어를 대상으로 한 디지털 프리미어를 통해 한국에 첫 선을 보인다. 더 뉴 E-클래스는 가솔린과 디젤, 플러그-인 하이브리드 및 고성능 메르세데스-AMG 등 다양한 엔진 라인업을 선보일 예정이다.

가격은 ▲더 뉴 E 250 아방가르드 6450만원 ▲더 뉴 E 250 익스클루시브 6890민원 ▲더 뉴 E 220 d 4MATIC 익스클루시브 7550만원 ▲더 뉴 E 220 d 4MATIC AMG 라인 7790만원 ▲더 뉴 E 300 e 4MATIC 익스클루시브 8390만원 ▲더 뉴 E 350 4MATIC 아방가르드 8480만원 ▲더 뉴 E 350 4MATIC AMG 라인 8880만원 ▲더 뉴 E 450 4MATIC 익스클루시브 1억470만원 ▲더 뉴 메르세데스-AMG E 53 4MATIC+ 1억194만원이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr