가맹택시 '타다 라이트' 연내 출시…"서울·부산 운행"

[아시아경제 부애리 기자] '타다'가 가맹택시 시장에 본격 진출한다.

'타다' 운행사 VCNC는 28일 "국토교통부로부터 택시운송가맹사업 면허를 승인 받았다"면서 "이르면 올해 안에 서울과 부산을 시작으로 가맹택시 서비스를 출시할 계획"이라고 밝혔다.

타다의 가맹택시는 중형택시를 기반으로 '타다 라이트'라는 이름으로 서비스 된다.

VCNC는 드라이버 모집에도 나섰다. 타다 라이트 운행을 희망하는 드라이버들은 이날부터 주요 취업사이트를 통해 신청하면 된다. 드라이버들은 소정의 심사와 교육을 거쳐 본인이 희망하는 가맹 택시사업체에 취업하게 된다.

VCNC는 과학기술정보통신부에 GPS 기반 앱비터기 운행 임시허가 취득을 위한 규제샌드박스 심의도 신청할 예정이다. 앱미터기는 GPS 위치 정보를 기반으로 시간·거리 등을 계산해 택시 요금을 산정하고 부과할 수 있는 스마트폰 단말기 형태의 서비스다.

박재욱 VCNC 대표는 "이용자들이 편리하고 안전하게 이동할 수 있도록 다양한 부가 서비스를 준비하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr