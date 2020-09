[아시아경제 문혜원 기자] 공영쇼핑은 추석을 맞아 중소협력사 1000곳에 판매대금 240억원을 조기 지급하기로 했다고 27일 밝혔다.

판매대금 조기 지급은 중소벤처기업부가 추진하는 '착한 선결제'의 하나로 진행된다.

착한 선결제는 코로나19로 매출절벽에 몰린 중소기업을 돕기 위해 마련된 캠페인이다.

공영쇼핑은 지난 6월에도 착한 선결제 캠페인에 동참해 협력사·소상공인에게 판매대금 1억원을 조기 지급했다.

공영쇼핑 관계자는 “올해는 특히 코로나19의 여파로 많은 중소기업들이 어려움을 겪고 있어 추석을 앞두고 판매대금을 서둘러 지급하기로 했다”며 “유일한 공공 TV홈쇼핑으로서 앞으로도 협력사와 함께 상생하는 지원 정책들을 적극 펼쳐나갈 것”이라고 말했다.

