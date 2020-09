[포토] ‘무궁화 10호’ 목포 서해어업관리단 복귀

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 지난 21일 소연평도 해상에서 실종됐다가 북한군에 의해 피격당해 사망한 해양수산부 공무원이 A 씨(47)가 실종 직전까지 타고 있던 어업지도선 무궁화 10호가 오후 12시 10분 전남 목포 서해어업관리단 전용부두에 복귀했다.

