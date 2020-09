2020 한국문화축제, 온라인으로 즐긴다…내달 10일 개막

[아시아경제 김흥순 기자] 문화체육관광부는 한국국제문화교류진흥원과 10월10일부터 11월29일까지 '2020 한국문화축제'를 개최한다고 27일 밝혔다.

올해 처음 열리는 한국문화축제는 정부의 신한류 진흥 정책에 따라 '연관 산업 동반 성장'과 '한류 호감도 향상'을 목표로 한류 및 관광 콘텐츠를 적극적으로 육성하고 홍보해 K팝 등 일부에 집중된 한류 팬들의 관심을 한국문화 전반으로 확산하기 위해 마련됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 이번 행사는 온라인으로 진행한다.

올해 축제는 10월10일 인천에서 열리는 '인천 잉크(INK) 페스티벌'부터 시작한다. 이번 행사에서는 K팝 공연을 비롯해 인천을 대표하는 지역 음식과 인기 관광지 등을 온라인으로 홍보한다. 또 '시청자와 함께 떠나는 랜선 여행'에서는 K팝 가수들이 실시간으로 관객들의 질문이나 요청사항에 직접 답변하며 소통할 계획이다.

11월에는 한 달간 목포, 전주, 강릉, 안동 등 관광거점도시 4곳의 지역별 특색을 담은 문화체험 영상이 매일(일요일 제외) 1편씩 유튜브 채널 SBS엔터테인먼트를 통해 공개된다. 외국어 자막도 지원한다.

K팝 가수 등 국내 인기 연예인들은 여행 안내자로서 4개 도시를 직접 찾아가 지역 고유의 정취와 특색이 담긴 음식, 관광지, 이색체험, 한류 콘텐츠를 소개한다.

11월 8~29일 매주 일요일 밤에는 관광거점도시 4곳을 배경으로 펼쳐지는 K팝 공연이 SBS 채널을 통해 방송된다. 이 공연은 한국문화축제 공식 누리집에서도 볼 수 있다.

이번 행사에서는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업과 지역 업체들이 위기를 극복하고 상품 판로 개척에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 '온라인 시장' 기획전도 추진한다. 11월 한 달 동안 온라인 시장에서 화장품, 식료품, 소비재 등 연관 산업 상품과 지역 특화상품을 할인 판매할 예정이다.

문체부 관계자는 "앞으로 지역별 보유 자원을 연계하고 쌍방향 문화교류를 확대해 한국문화축제를 신한류의 지속성과 파급효과를 높일 수 있는 행사로 매년 추진할 계획"이라고 말했다.

