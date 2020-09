SK브로드밴드, 사회적 가치 '공감' 영상 공모전 주최

[아시아경제 김흥순 기자] SK브로드밴드는 전국민 누구나 직접 영상을 제작해 응모할 수 있는 '사회적 가치 공감(共感) 영상 공모전'을 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 공모전은 SK브로드밴드가 티브로드 합병을 계기로 방송의 지역성 구현을 위해 설립한 미디어창작지원센터의 첫 사업이다. 영상 공모 주제는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 191,000 전일대비 1,500 등락률 +0.79% 거래량 136,344 전일가 189,500 2020.09.25 15:30 장마감 관련기사 유럽 탄소세 논의 본격화…韓도 영향권최태원 회장 "사회적 가치 추구, 코로나19 시대의 새 규칙"SK㈜, ESR 보유지분 4.6% 블록딜…3년만에 원금 회수 close 그룹이 지향하는 사회적 가치를 실현하고자 지역성과 사회적 공감이 필요한 3개 분야로 나눠 진행된다.

시니어의 행복 추구와 세대 간 소통에 대한 '아름다운 세대 공감', 대기업과 소상공인의 상생 협력을 다루는 '슬기로운 공감 생활', 지역 및 사회적 격차 해소를 위한 '행복한 일상 공감'이다. 15분 내외 영상이면 장르와 형식 상관 없이 제출 가능하다.

연령, 지역, 성별 등에 제한 없이 10월30일까지 공모 담당자 이메일(krmedia@krmedia.org)로 영상과 출품신청서를 첨부해 제출하면 된다. 출품신청서는 전국미디어센터협의회 홈페이지(www.krmedia.org)에서 내려받을 수 있다.

심사를 통해 11월 중순 대상, 최우수상, 장려상 총 19편을 선정하며 총 상금 1950만원을 수여한다. 수상작은 지역채널에 특집 편성할 예정이다.

미디어창작지원센터는 전국 10개 지역(서울, 노원, 수원, 천안, 대구, 전주, 인천, 부산 등)에서 10월 말 출범할 예정이다. 고영호 SK브로드밴드 CATV 사업본부장은 "이번 공모가 시민이 미디어를 통해 지역 사회문제에 대해 적극적으로 소통하고, 지역 미디어 생태계가 활성화 되는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

