아시아문화원, 글로벌문화관광콘텐츠협동조합과 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 아시아문화원(원장 이기표)은 25일 글로벌문화관광콘텐츠협동조합(이사장 김명술)과 문화관광콘텐츠 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약으로 양 기관은 앞으로 아시아문화관광 정보 교류를 비롯해 네트워크 활성화, 커뮤니티 구축, 인적·물적 자원교류, 아시아문화관광콘텐츠 기획, 개발 서비스 협력에 나선다.

또 다양한 아시아문화관광콘텐츠 행사를 공동 주최·주관할 계획이다.

이를 통해 우호증진과 신규프로젝트 육성, 지역문화산업 발전에 기여할 방침이다.

김명술 글로벌문화관광콘텐츠협동조합장은 “지역 콘텐츠 기업들과 협업시스템을 강화해 코로나 위기를 기회로 바꿔 나가겠다”며 “온라인 비대면 서비스 런칭 등 다양한 사업모델을 도출할 계획”이라고 말했다.

이기표 아시아문화원장은 “이번 협약을 통해 코로나로 어려움을 겪고 있는 콘텐츠 관련 중소기업과 소상공인 지원에 최선을 다할 것”이라며 “아시아문화관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 대한민국의 새로운 미래먹거리로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

