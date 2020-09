순천시, 추석맞이 전통시장 주변 교통지도·안내

편리하고 안전한 전통시장 이용으로 건강하고 행복한 추석맞이

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 추석명절을 맞아 오는 27일 역전시장과 아랫장 이용객에게 교통편의를 제공하기 위해 순천경찰서, 모범운전자회, 버스운송 종사자 등이 합동으로 교통지도를 한다.

순천시는 코로나19 상황이 장기화되어 전통시장 상인들이 심각하게 타격을 받고 있는 상황에서 추석을 맞아 모처럼 전통시장 이용객이 증가하여 주변 도로 교통 혼잡이 예상됨에 따라 편리하고 안전하게 시장을 이용할 수 있도록 교통안내 및 지도를 실시한다.

모범운전자는 주행차량을 유도하고, 버스운송 종사자는 버스 승객과 물품 승·하차를 도와주며, 불법 주정차 차량은 계도와 차량소통 위주로 교통지도 할 방침이다. 다만 이중주차, 버스승강장, 횡단보도 등 불법 주정차와 교통소통 방해 행위, 보행자 안전을 위협하는 행위는 경찰서와 합동으로 단속을 실시할 예정이다.

또한 추석연휴 기간에는 순천역과 버스터미널, 주요 관광지를 대상으로 원활한 교통흐름을 위해 지도에 나설 계획이다.

순천시 교통과 관계자는 “앞으로도 전통시장을 이용하는 시민들에게 교통편의를 제공하고 교통사고 예방 등 시민이 안전한 도시를 만들기 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.

