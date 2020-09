[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군 능주군 관영리에 15세기 초 세워진 영벽정과 지석천 상류의 모습이다. 높은 하늘을 가득채운 구름과 지석천 위를 달리는 기차 그리고 고즈넉한 영벽정의 모습이 평화롭기만 하다. 사진=전남 화순군

