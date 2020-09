신한카드 하반기 임원 워크샵…임영진 사장 "양손잡이 경영 중요"

신한카드, 2020년 하반기 임원 워크샵 개최

임사장, '균형감 있는 경영'과 '새로운 통찰력', '생각하는 힘을 지닌 조직' 주문

[아시아경제 기하영 기자]임영진 신한카드 사장이 2021년 전략을 선제적으로 준비하며 '균형감 있는 경영 마인드'와, '미래를 보는 새로운 통찰력', '생각의 힘을 지닌 조직 육성'을 주문했다.

신한카드는 서울 을지로 본사에서 전 임원이 참석한 가운데 '2020년 하반기 임원 워크샵'을 개최, 2021년 사업전략과 미래 경쟁력 강화방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

회의 주재한 임 사장은 "기업의 지속가능 경영을 위해서는 기존 사업의 핵심 경쟁력 유지와 더불어 미래 신사업 발굴이라는 두 가지 모두를 동시에 잘하는 '양손잡이 경영'이 중요하다"며 "회사의 현재와 미래를 책임지는 조직장으로서 우리가 잘하는 것과 새롭게 도전해야 하는 것에 대한 균형감각과 조화로운 통합으로 조직을 리드해 달라"고 강조했다.

또 언택트·온라인·홈코노미 등으로 대표되는 이른바 뉴노멀 시대를 맞아, 시장과 고객을 꿰뚫어 보는 통찰력을 배양하고, 직원들 스스로 생각하는 힘을 키우고 일에서 재미와 의미를 찾아 몰입할 수 있는 열린 조직문화를 육성해 달라고 주문했다.

임사장은 "지나온 과거는 고칠 수 없지만, 다가올 미래는 바꿀 수 있다"며 "금일의 토론과 다양한 아이디어들이 2021년을 준비하고 미래 경쟁력을 다지는 원동력이 될 수 있도록 전 임직원들이 함께 노력해 달라"고 당부했다.

이번 워크샵은 내년을 100% 준비하고 시장을 뒤흔드는 100억짜리 아이디어를 도출한다는 의미에서 '백(100) 투더 퓨쳐 바이 디지털라이즈'라는 슬로건 아래 기획됐다. 뉴노멀 대응 전략인 '디지털라이즈'는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이전 시대로 돌아가지 않는 새로운 영업·상품·전략·업무방식 등에 대한 신한카드의 전사 디지털화 프로젝트를 말한다. 워크샵에서는'뉴노멀 환경에서의 차별적인 영업·마케팅·채널 변화 전략', '디지털 경쟁시대, 플랫폼 경쟁력 강화 방안', '시장을 뒤흔드는 100억원의 선택과 집중 플랜' 등이 논의됐다.

