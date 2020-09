[아시아경제 박지환 기자] 우리금융지주는 2000억원 규모의 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)을 공모 방식으로 발행한다고 25일 공시했다.

