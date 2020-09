웰크론 ‘세사’, 창립 28주년 기념 최대 70% ‘초특가 세일’ 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 침구 브랜드 '세사리빙' 창립 28주년을 기념해 자사 알러지방지 기능성 침구 제품을 최대 70% 할인하는 창고대개방 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

창고대개방 행사는 전국 백화점 입점 세사리빙 매장에서 25일부터 10월 18일까지 진행된다. 겨울침구인 ‘노블레스 폴란드 구스이불솜’을 60%, 홍보모델 정해인 TVCF 광고상품인 ‘레종’을 40% 할인된 가격에 제공한다.

또한 일교차가 큰 환절기에 사용하기 좋은 ‘브랜든 울트라 차렵패드세트’, 친환경 천연소재 모달로 제작된 ‘보닌 모달 차렵베개세트’ 등 세사의 프리미엄 침구부터 다양한 소재의 침구를 최대 70% 할인한다.

웰크론은 이번 창고대개방 행사 기간 중 제품을 구매 고객에게 자사 기능성 화장품 브랜드 ‘셀미인’ 화장품 세트와 세사 기능성 바디필로우 등 다양한 사은품을 제공할 계획이다.

