구리시, 아동수당 28일까지 지급…20만원

[아시아경제(구리)=이영규 기자] 경기 구리시가 19억원의 아동수당을 추석 연휴가 시작되기 전인 오는 28일까지 모두 지급하기로 했다.

구리시는 이달 기준 관내 미취학 아동에 해당되는 2014년 1월생부터 2020년 9월생 9420명을 대상으로 별도 신청 절차 없이 1인당 20만원 씩 아동수당 지급 계좌로 추석 전인 이달 28일까지 일괄 입금할 예정이라고 25일 밝혔다.

초등학교 학령기 아동(초1~6학년 학생)의 경우에는 별도의 신청 없이 개별 학교에서 '아동의 스쿨 뱅킹 계좌'등을 통해 지급된다. 다만 학교 밖(2008년 1월에서 2013년 12월생) 아동은 거주지역 교육지원청 등을 통해 일정 기간 신청을 받아 지급하게 된다.

안승남 구리시장은"코로나19 여파로 어린이집 휴원, 학교 휴교 등으로 힘든 시기를 보내고 있는 아동 가구에 대해 아동특별돌봄 지원금을 명절 전에 지급하기로 결정했다"며 "가정 돌봄에 지친 학부모들에게 이번 지원금이 다소나마 힘이 됐으면 한다"고 밝혔다.

