[아시아경제 금보령 기자] 엠투엔 엠투엔 033310 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 400 등락률 -3.81% 거래량 319,843 전일가 10,500 2020.09.25 10:28 장중(20분지연) 관련기사 엠투엔, 난소암 및 유방암 등 신약물질 확보… '임상 1상 돌입 예정'엠투엔, 10억규모 제3자배정 유상증자 결정엠투엔, 해외 신약개발 전문가 대거 영입…"신사업 전문성 강화" close 은 10억원(10만980주) 규모의 제3자배정 유상증자를 실시한다고 25일 공시했다.

신주의 상장 예정일은 11월13일이다.

