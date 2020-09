무신사, 본챔스·매일우유와 맛있는 콜라보

[아시아경제 조유진 기자] 온라인 패션 스토어 무신사가 스포티브 캐주얼 브랜드 본챔스와 매일유업 대표 우유 브랜드 매일우유의 협업 에디션을 한정 발매한다.

이번 협업 상품은 스웨트셔츠, 후드 티셔츠, 플리스 재킷, 반바지, 양말, 비니 등 패션 상품과 핸드폰 케이스, 밀크박스, 러그 등 라이프스타일 소품까지 총 17가지 품목으로 출시된다.

본챔스와 매일우유 양사의 시그니처 컬러인 블루를 포인트로 강조해 산뜻하고 신선한 느낌을 준다. 또 두 브랜드 로고와 패키지를 활용한 다양한 디자인 요소도 돋보인다.

본챔스·매일우유 후드 티셔츠는 매일우유 후레쉬팩 4종을 뜻하는 스카이블루, 핑크, 오렌지, 그린 4가지 색상으로 선보인다. 부드럽고 도톰한 기모 원단과 작은 후레쉬팩 우유 패키지 모양의 자수가 특징이다.

본챔스·매일우유 데이지 후드 티셔츠는 앞면 상단에 매일우유의 데이지 프린팅을, 뒷면에는 그래픽 디자인으로 유니크한 매력을 더했다.

양면 착용이 가능한 리버시블 형태의 본챔스·매일우유 양면 플리스 재킷도 출시했다. 간절기 윈드브레이커와 아이보리 색상의 플리스 재킷 두 가지 스타일로 연출할 수 있다.

이 밖에 매일우유의 상징인 데이지 모양이 그려진 양말 4켤레 세트와 움직임에 따라 찰랑거리는 매일우유를 입체적으로 재현한 스마트폰 케이스와 에어팟 케이스 등도 출시했다.

무신사는 내달 8일까지 이번 콜라보 상품을 구매하는 고객에게 10% 할인 혜택을 제공한다. 또한 이벤트 페이지에 이번 협업 콘텐츠에 대한 소감 댓글을 남기면 추첨을 통해 콜라보 상품을 선물로 증정한다.

