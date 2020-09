대봉엘에스, 세계 최초 손발톱 무좀치료 개량신약…'17조 시장 기술수출 추진'

국내외 최초로 조갑진균 치료제 ‘에피나코나졸’ 경구용 제제 개발

비임상시험으로 효능 및 편의성 입증

국내 대형 완제사 및 해외 고객사 중심으로 원료의약품 공급 추진

대봉엘에스가 조갑진균 치료제 '에피나코나졸' 경구 가능성을 확인했다고 25일 밝혔다.

전 세계 항진균 치료제 시장 규모는 약 150억달러(17조5350억원) 규모다. 세계 각국에서 진균 감염증 유병률이 높아지고 있다. 진균 감염증을 억제하기 위한 각국 정부의 비용지출 증가로 항진균 시장 성장 속도가 빨라지고 있다.

국내 무좀 치료제 시장은 약 3300억원 규모로 경구제와 국소도포제로 구분된다. 1차 치료법으로 사용하는 경구제는 이트라코나졸, 테르비나핀, 플루코나졸 등이 해당한다. 말초 순환을 통해 감염된 손발톱에 도달해 치료기간을 단축하고 치료율이 높지만 피부발진, 소화기계 부작용이 공통으로 발생하는 단점이 있다.

국소도포제는 감염부위에 직접 바르는 치료제로 크림, 연고 등 다양한 제형이 있으며 치료제 성분이 손발톱 판을 통과해 감염부위에 도달해 진균을 박멸하는 형태다. 딱딱한 손발톱 특성상 약물 투과율이 낮아 효과가 부족한 단점이 있다.

단점을 보완한 국소도포제 ‘에피나코나졸 10% 약물’은 손발톱에 대한 투과율이 높아 사포질 없이도 유효 성분이 손발톱 아래까지 도달해 원인균인 피부사상균을 살균하며 국소도포제 전문 의약품으로 경구제 수준의 높은 효과를 보이는 장점이 있다.

국내 외용 전문의약품 중 에피나코나졸의 처방 실적이 전체 손발톱 무좀치료제 시장에서 약 60%의 점유율을 차지하고 있다. 대봉엘에스는 국내외 제약사가 퍼스트 제네릭으로 개발할 수 있도록 경제적이고 차별화된 혁신적인 신규 제법으로 에피나코나졸 원료의약품을 개발했다. 제조 시 반응 매개체로 이온성액체(Ionic Liquid)를 적용했다.

반응 시간이 단축되고 생성되는 불순물도 거의 없는 원개발사의 기존 용매 대비 효율적인 방법으로 고순도, 고수율의 에피나코나졸 원료의약품을 제조할 수 있다. 대량생산에도 적합한 환경친화적인 방법으로 경쟁력 있는 자체 기술을 보유하게 됐다. 자체 기술력에 대한 특허를 국내뿐만 아니라 원 개발국가인 일본에도 출원했다.

기존 트리아졸 활성성분을 함유하는 일부 불안정한 경구형 항진균 약물들의 문제점을 극복하기 위해 에피나코나졸 원료의약품에 공형성체(Coformer) 폴리머를 혼합했다. 경구용으로 복용이 가능한 공결정 에피나코나졸의 신규 결정형 개량신약 약물을 개발했다.

공결정은 하나의 결정격자 안에 일정한 화학양론 비율(Stoichiometric ratio)로 두 개 이상의 다른 분자가 결정 구조를 형성하고 있는 형태의 기술이다. 대봉엘에스는 독자적인 기술로 약물 용해도 및 안정성 등을 개선하고 의약품 제조에 유용한 특성이 개선되는 장점이 있는 결정성을 가진 신규 약물을 개발했다.

신규 에피나코나졸 결정형으로 비글견을 이용한 비임상시험을 진행한 결과 공결정 에피나코나졸 3mg의 적은 용량으로도 36%의 생체이용률(Bio Availability)을 확인했다. 비글견에 신체이상반응은 나타나지 않고 안전했다. 공결정 에피나코나졸 약물을 경구제로서의 DDS 제제 개발에 대한 가능성을 확인했으며 현재 특허출원까지 완료한 상태다.

대봉엘에스 관계자는 "앞으로 에피나코나졸 원료의약품을 외용제에 대한 퍼스트 제네릭으로 개발, 출시할 수 있도록 국내 대형 완제회사 및 일본 등 해외 고객사를 중심으로 원료의약품 공급을 추진하고 있다"고 설명했다.

이어 "신규로 개발한 공결정 에피나코나졸은 세계 최초 복용, 편의성이 증가된 개량신약"이며 "전세계 시장으로의 특허 이전을 통한 기술수출을 추진할 예정"이라고 말했다.

박형수 기자