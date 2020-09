'꿈꾸는 아이(AI) 경진대회' 개최.. 총 상금 2.3억원

[아시아경제 황준호 기자] 총 상금 2억3400만원을 걸고 헬스케어, 모빌리티, 에너지, 가전, 문화 등 지역 주력산업의 종목별 인공지능 창업 아이디어를 겨루는 인공지능(AI) 창업 경진 대회가 열린다.

광주과학기술원은 기업의 현안을 풀기 위해 지원자가 아이디어에서부터 비즈니스 모델 수립까지 해결하는 '꿈꾸는 아이(AI)'를 개최한다고 25일 밝혔다.

이 대회는 엔비디아, 인텔, AWS 등의 해외기업과 LG전자, CJ올리브네트웍스 등의 국내외 기업들과 협력해 예비창업자들이 실무 현장의 플랫폼과 데이터를 경험하면서 기업의 현안 문제를 해결하는 방식으로 진행된다.

총 상금 약 2억3400만원으로 국내 최대 규모다. 예선에서는 예비창업자들의 AI 종목별 융합 서비스 실증 능력을 평가해 32개 팀을 추린다. 종목별 예선 문제로는 ▲엔비디아, AI GPU 기술을 활용해 신종 코로나바이러스감염증와 같은 바이러스 확산의 예측 최소화 및 차단 ▲LG전자, 스마트 가전 제품에 활용할 수 있는 얼굴 및 음성 인식 ▲인텔, 드론이 비행하면서 사물을 정확하게 영상 인식해 GUI에 정확한 위치를 지정 ▲AWS, 자율주행 알고리즘을 설계하고 딥레이서 모의주행차에 탑재하여 오프라인 트랙을 최단 시간에 정확한 경로로 주행 ▲CJ올리브네트웍스, 영상에서 작은 단위 스토리 탐지, 배경음악 자동생성, 가상 피팅 등이 출제됐다.

본선에서는 종합적인 AI융합 서비스 설계 능력과 창업·공동협업 아이템 검증 등을 토너먼트 방식으로 평가한다. 선별된 우수 참가팀들에게는 창업 및 사업화 컨설팅, 시제품 제작비 지원연계, 수요기업 매칭, 창업 공간 마련 등의 혜택을 준다.

대회 신청은 다음달 9일까지 꿈꾸는아이 홈페이지로 접수하면 된다.

