경남도, 2020 인권작품 공모전 수상작 선정

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도가 도민의 일상 속 인권 가치를 공유하고, 인권존중 의식의 지역 확산을 위해 ‘우리 생활 속 인권존중과 인권가치 확산’이라는 주제로 실시한 ‘2020 경남 인권작품 공모전’의 수상작 20편을 선정했다.

전국을 대상으로 표어, 시·에세이, 포스터, 사진 등 4개 부문으로 진행한 이번 공모전은 지난 7월 23일부터 8월 20일까지 29일간 접수를 하였으며, 총 534개 작품이 접수됐다.

도는 인권위원회 위원과 분야별 전문가로 이뤄진 심사위원회를 구성해 심사를 진행했으며, 부문별로 인권 지향성, 작품성, 활용 가능성 등을 종합적으로 평가해 최종 선정했다.

표어, 사진 부문에서는 최우수, 우수 각 1편, 장려 각 2편, 시·에세이, 포스터 부문에서는 최우수, 우수, 장려 각 1편씩을 선정했다.

수상작은 24일부터 경남도 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최우수상 시상식은 10월말 개최 예정이며, 총 500만원(최우수 50, 우수 20, 장려 10)의 시상금도 수여한다.

수상작들은 경남도 인권문화 확산을 위해 작품전시 및 인권교육과 홍보자료로 활용될 예정이다.

