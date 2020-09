조선대 교수평의회 의장에 김시욱 교수 선출

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 제27대 교수평의회 의장에 김시욱 공과대학 환경공학과 교수가 선출됐다.

24일 조선대에 따르면 김 교수는 단독후보로 출마해 총 투표 참여자의 87%의 지지를 얻어 신임 의장으로 당선됐다. 임기는 2년이다.

김 신임의장은 지난 1990년 조선대학교 환경학과의 전임교원으로 부임해 환경연구소장, 유해조류제어융합기술센터장 등을 역임했다.

또 광주지역산업정책연구회 위원, 전라남도 투자유치 자문관, 환경관리공단 환경기술평가심의위원으로 지역사회에서 환경전문가로 활약했으며 지난 2012년부터 2년간 조선대학교 기획조정실장을 맡아 당면한 대학의 현안을 해결해왔다.

김시욱 신임의장은 “교권강화와 교원의 권익증진을 바탕으로 대학 집행부와 긴밀한 협력관계를 구축해 갈등을 지혜롭게 해결하고, 대학발전의 방향을 제시할 수 있도록 맡겨진 임무를 충실히 이행하겠다”고 말했다.

