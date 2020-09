숙명여대 아시아여성연구원, 결혼이주민·배우자·이주배경청소년 글쓰기 공모전 개최

[아시아경제 이현주 기자] 숙명여자대학교 아시아여성연구원은 제13회 결혼이주민과 배우자의 모국어로 쓰는 한국살이 체험담 공모전과 제3회 이주배경 청소년 온라인 백일장을 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 공모전은 결혼이주여성 뿐만 아니라 결혼이주남성, 한국인 배우자, 이주배경 청소년 등도 참여할 수 있다. 공모안은 다음 달 11일까지 접수 받는다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr