대한제강은 평택공장의 일시 생산 중단을 결정했다고 24일 공시했다. 회사 측은 "신규 설비 도입을 위한 것으로 예정일까지 재고를 확보하고 있어 정상적인 영업활동에는 영향이 없다"고 설명했다.

