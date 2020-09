국민은행, 은퇴자산관리 퀴즈쇼 개최…정답자에게 경품 제공

전문가와 함께하는 '도전! 금융 골든벨' 만점에 도전하세요!

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 24일 KB금융그룹의 자산관리 전문 유튜브 채널인 ‘여의도 5번출구’를 통해 'KB골든라이프 은퇴자산관리 퀴즈쇼'를 생방송으로 개최했다고 밝혔다.

KB골든라이프 은퇴자산관리 퀴즈쇼는 은퇴자산관리 주요 분야별 핵심 내용을 전문가와 함께 학습하고, 퀴즈로 풀어보는 쌍방향 프로그램이다.

이번 방송에서는 김진영 KB국민은행 WM스타자문단 수석전문위원의 ‘행복한 노후준비를 위한 금융투자방법’에 대한 강연이 진행됐다. 저금리 시대의 자산배분 전략과 은퇴 이후 정기소득 확보를 위한 인컴형 상품에 대해 설명한 후, 퀴즈 풀이를 통해 참석자들이 학습한 내용을 확인해보는 시간을 가졌다. 퀴즈 정답자 중 추첨을 통해 50명에게 경품이 제공된다.

퀴즈쇼는 12월까지 매월 방송될 예정이며, 10월에는 ‘은퇴시기 부동산 투자전략’을 주제로 조수연 전문가의 강의가 준비돼 있다. 참석을 희망하는 고객은 카카오톡에서 ‘KB골든라이프’를 검색 후 ‘친구추가’를 하면, 방송 일정과 신청안내 메시지를 받을 수 있다.

한편, KB국민은행은 국민 누구나 전문적인 은퇴자산관리 서비스를 받을 수 있도록 전국 거점지역에 KB골든라이프센터를 운영하고 있다. KB국민은행 관계자는“KB골든라이프를 통해 모든 국민이 노후 걱정 없이 행복한 삶을 꿈꿀 수 있도록 은퇴자산관리 온오프라인 종합서비스를 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr