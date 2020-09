전남도, 2차 긴급 민생지원 대책 발표

소상공인 등 도민생활 안정 116억 규모 긴급 지원

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 정부의 긴급 민생종합대책에 이어 정부지원서 누락된 집합금지시설과 피해가 큰 도민들을 위해 116억 원 규모의 2차 긴급 민생지원 대책을 발표했다.

24일 전남도에 따르면 코로나19가 급속도로 확산되면서 도민들의 고통을 나누고 도민생활 안정에 최우선을 둬 전남도교육청과 22개 시·군 협조 속에 긴급 대책을 마련했다.

김영록 전남도지사는 “정부 특별지원에서 빠진 4개 업종 1516개소에 소상공인 긴급 경영자금으로 100만 원씩을 지원하겠다”고 말했다.

또 “시외버스 감축운행과 급여삭감, 휴직권장으로 생계를 위협받은 시외버스 운수종사자에게도 각각 40만 원의 긴급생활비를 지원할 것”이라며 “도내 고교생과 만 16세에서 18세 학교밖 청소년 5만 2800명에게 도와 도교육청, 시군이 부담해 비대면 학습지원금으로 15만 원을 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “임신부의 건강한 출산을 기원하기 위해 임신부 건강관리비를 20만 원씩 지원하고 정상적으로 결혼식을 치르지 못한 신혼부부들에게도 신혼부부 결혼 축하금으로 50만 원씩을 지원하겠다”고 덧붙였다.

도는 이같은 어려움에 처한 도민들에게 조금이나마 도움이 되도록 가급적 신속하게 추석 전·후 지원할 방침이다.

