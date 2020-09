의대 본과 4학년 "의사 국시 보겠다"…정부에 재응시 건의(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 의사 국가고시(국시) 거부를 중단했던 의과대학 본과 4학년 학생들이 의사 국가고시 실기시험에 응시하겠다는 의사를 직접적으로 표명했다.

전국 40개 의과대학·의학전문대학원 본과 4학년 대표들은 24일 공동성명서를 내고 "국시에 대한 응시 의사를 표명한다"고 밝혔다. 이들은 성명에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 국민 건강권이 위협받고 의료 인력 수급 문제가 대두되는 현 시점에서 우리는 학생 본연의 자리로 돌아가 '옳은 가치와 바른 의료'를 위해 노력하고자 한다"고 밝혔다.

의대생들은 "앞으로도 대한민국의 건강한 의료 환경 정립에 있어 국민 여러분의 소중한 관심과 지지를 부탁드린다"며 "우리나라의 올바른 의료를 위해 노력하는 정부의 모습을 기대한다"고 말했다.

의료계에 따르면 전날 의대 본과 4학년 학생들은 의사 국가고시 실기시험에 응시하겠다는 의사를 표명할 지를 두고 최종투표에 돌입했다. 이번 투표는 본과 4학년 학생 전체를 대상으로 진행했으며, 시험에 대한 개인의 의사가 중요한 만큼 개별 투표로 진행했다. 투표 결과 응시 의사 표명에 찬성한 의견이 많은 것으로 집계됐으나 따로 투표결과를 공개하지는 않았다.

의대생들에게 국가고시 응시를 지속적으로 권유했던 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)는 의대생들이 국시 응시 의사를 직접적으로 밝힌 만큼 국시 재응시 여부 등을 정부와 논의해 나갈 방침이다.

한희철 KAMC 이사장은 "의과대학 본과 4학년생들이 의사 국시 실기시험에 응시하겠다고 직접적인 표명을 하지 않아 국시 재응시가 불가한 상황이었는데 이번에 응시로 뜻을 모았다"면서 "실기시험이 11월 20일까지로 시간이 충분하지 않은 만큼 조속히 사태가 해결될 수 있도록 정부와 논의해 볼 것"이라고 말했다.

