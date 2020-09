인터파크, 블루스퀘어 가구 팝업스토어 리뉴얼 오픈

코로나19로 집꾸미기 열풍…6개월 간 인터파크 가구 매출 39% ↑

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크는 한남동 블루스퀘어에 마련한 가구 팝업스토어를 리뉴얼 오픈했다고 24일 밝혔다. 복합문화공간 블루스퀘어 북파크 곳곳에 많은 브랜드 가구를 배치해 가구 쇼핑부터 문화생활, 휴식을 한 번에 즐길 수 있도록 기획된 이 팝업스토어는 오는 12월까지 연장 운영된다.

인터파크는 이번 리뉴얼을 통해 다양한 가구브랜드도 새롭게 입점시켰다. 참여하는 브랜드는 자코모, 장수돌소파, 돈디홈, 레벤, 프레임퍼니처, 미까사, 컴프프로, 린백, 비앙스 등이다. 비대면 소비 트렌드에 맞춰 직원과 대면하지 않고 제품을 체험하고 구매할 수 있는 방식을 채택하고 있는 것도 눈에 띈다. 모든 전시 제품에 부착된 QR코드를 스캔하면 인터파크 페이지로 연결돼 자세한 정보확인 및 구매가 가능하다.

임재형 인터파크 가구 파트장은 "코로나19 장기화로 집에서 생활하는 시간이 늘자 가구, 인테리어에 대한 관심이 높아졌으며 실제로 지난 3월부터 8월까지 6개월 간 인터파크 가구 카테고리 매출은 지난해보다 39% 증가하기도 했다"며 "이번 리뉴얼은 기존 대형 브랜드 위주에서 디자이너 가구로 전시 제품을 확장했고, 비대면 서비스 강화에도 초점을 맞췄다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr