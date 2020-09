[아시아경제 이민지 기자] 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 9,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,840 2020.09.24 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 기관·외국인 보유 비중 확대 종목, 최근이슈 분석세진중공업, 커뮤니티 활발... 주가 -7.93%.【전문가추천】 월요일 (14일) '급상승' 예상되는 테마 'TOP3' close 은 한국석유공사 외 7개사와 동해 1 부유식 해상풍력 발전사업 한국형 공급체계 구축과 관련해 업무협약을 체결했다고 24일 공시했다.

회사 측은 “한국석유공사 동해 가스전 시설물과 연계한 200MW 규모 동해 1 부유식 해상풍력 발전사업을 추진하기 위한 것으로 당사는 부유체와 변전설비 모듈을 제작할 계획이다”고 설명했다.

