AI 다음은 양자컴퓨팅…9월 투자 테마 변화했다

미장 수익률 11.4%, 국장은 5.8%

美선 양자컴퓨팅, 韓선 반도체·조선주 강세

주식 고수 단기채 ETF·레버리지 병행 전략

카카오페이증권이 9월 한 달간 자사 플랫폼을 통해 해외 및 국내 주식을 거래한 사용자의 수익률과 구매 금액 상위 종목을 집계해 발표했다. 8월과 비교해 전체 평균 수익률이 1.5배 이상 상승하며, 미국과 한국 시장 모두에서 투자심리가 눈에 띄게 회복된 것으로 나타났다.

미국시장, '테슬라 레버리지'와 '양자컴퓨팅' 광풍

9월 미국주식 전체 평균 수익률은 전월(6.5%) 대비 4.9% 오른 11.4%로, 올해 들어 가장 높은 수준을 기록했다.

사용자들은 테슬라와 양자컴퓨팅 관련주에 압도적 관심을 보였다. 구매 1위는 '테슬라 2배 레버리지 ETF(TSLL)'로, 한 달간 72% 급등하며 전체 수익률을 끌어올렸다. 테슬라 역시 33% 상승해 구매 2위를 차지했고, 엔비디아(+7%), 팔란티어(+16%) 등도 상위권을 유지했다.

특히 양자컴퓨팅 대표주인 아이온큐(+44%)와 리게티 컴퓨팅(+84%)은 미군 납품 및 국방 계약 소식에 힘입어 구매 상위권에 올랐다. 여기에 웨어러블 디바이시스는 인공지능(AI) 생체인식 기술 부각으로 무려 355% 급등해 '깜짝 수익률' 종목으로 꼽혔다.

3개월 연속 월간 수익률 상위 10% 안에 든 '주식 고수'들의 평균 수익률은 64.1%로 전월(47.5%) 대비 큰 폭 상승했다. 이들은 미국 단기 국채 ETF를 가장 많이 구매해 안정적 운용 자금을 확보하면서도, 테슬라·반도체 레버리지 상품(SOXL) 등 고위험 상품에도 분산 투자하는 전략을 취한 것으로 나타났다.

한국시장, 반도체 턴어라운드…조선·로봇주도 급부상

한국주식의 전체 평균 수익률은 5.8%로 8월(3.3%) 대비 상승했다.

국내시장에 투자한 사용자들은 9월 들어 반도체와 조선·로봇에 집중했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 97,000 전일대비 2,000 등락률 +2.11% 거래량 9,948,249 전일가 95,000 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대[클릭 e종목]"삼성전자, AI 생태계 확장 최대 수혜…목표가 13만원" 전 종목 시세 보기 close (+20%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 436,500 전일대비 14,000 등락률 +3.31% 거래량 1,177,221 전일가 422,500 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대은행주, 숨 고르기 속 저평가 매력 부각…실적 시즌 재평가 기대 전 종목 시세 보기 close (+29%)가 각각 구매 1위와 3위를 차지하며 반도체 업황 회복 기대감을 반영했다. 또한 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 196,300 전일대비 6,200 등락률 -3.06% 거래량 606,351 전일가 202,500 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지코스피 고점 속, 구조적 성장 업종에 주목할 때400% 레버리지 자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close (+86%), HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 25,850 전일대비 1,650 등락률 +6.82% 거래량 6,260,301 전일가 24,200 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 추가 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로연 4%대 최저금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지400% 레버리지 자금을 연 4%대 최저금리로...신용미수대환도 가능 전 종목 시세 보기 close (+48%), 세진중공업 세진중공업 075580 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 1,150 등락률 +5.62% 거래량 1,802,064 전일가 20,450 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로? 신용미수대환도 OK!중소형 증권사 실적 개선에 업종 전반 강세...기회를 더 크게 살리려면?금리 인하 기대감에 힘받는 바이오·헬스케어...기회 제대로 살리려면 전 종목 시세 보기 close (+42%) 등이 조선·로봇 테마를 중심으로 신규 상위권에 진입해 시장 수익률을 견인했다. 반면, 8월 주도주였던 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 110,200 전일대비 5,100 등락률 +4.85% 거래량 1,118,853 전일가 105,100 2025.10.16 09:59 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대한화오션, 미·중 충돌 여파 '긴장'…본사 제재 땐 공급망 직격탄 우려 전 종목 시세 보기 close (-2%)은 조정 국면에 들어선 모양새였다.

국내 '주식 고수'들의 평균 수익률은 37.5%로 전월(35.9%)보다 소폭 상승했다. 고수 투자자군은 여전히 한화오션을 구매 1위로 유지하며, 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 업황 개선 흐름을 놓치지 않았다.

카카오페이증권은 "9월은 테슬라와 AI·양자컴퓨팅, 그리고 반도체 턴어라운드가 시장 전반을 이끈 달이었다"며 "상승장 속에서 사용자들이 안정성과 성장성 사이에서 균형을 모색하며 레버리지 ETF, 미 국채 ETF, AI 기술주 등으로 포트폴리오를 다변화하는 흐름이 나타났다"고 밝혔다.

카카오페이증권 사용자들의 9월 투자 동향에 대한 자세한 내용은 카카오페이앱 하단 메뉴 '증권' 내 '더보기' 탭에서 제공되는 '무지 쓸모있는 투자 소식'을 통해 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>