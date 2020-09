IBK캐피탈, 암사재활원에 시설조성기금 기부

"사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"

[아시아경제 박선미 기자] 추석을 앞두고 IBK캐피탈은 서울 강동구 암사재활원에 시설조성기금 6500만원을 전달했다고 24일 밝혔다.

암사재활원은 장애가 심한 중증 장애인 거주 시설이다. IBK캐피탈이 과거부터 가전제품, 장애인 휠체어리프트 차량, 심리안정시설 조성 등을 지속적으로 지원해 온 곳이다.

이번 기부금 전달은 재활원의 주차공간이자 보행 통로인 진입로가 우천 시 흙탕물로 변해 장애아동들이 이동하는데 큰 불편함을 겪고 있다는 점을 감안해 안전한 이동 공간 확보 및 놀이 공간을 조성해 장애아동들의 생활 환경 개선에 도움을 주고자 마련됐다.

IBK캐피탈은 IBK기업은행이 100% 지분을 가지고 있다. 도움이 필요한 장애인, 아동, 노인, 미혼모, 청소년 등 사회의 어려운 이웃을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 실시해오고 있다.

IBK캐피탈 관계자는 "향후에도 회사의 발전과 더불어 우리 사회의 소외계층과 함께 공존하는 사회공헌활동을 더욱 확대할 계획"이라고 전했다.

