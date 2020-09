에이핑크 정은지 라디오 생방송 지각, 박명수가 대신 맡아…"어제 못 잤다"

"어제 잠을 못 잤다. 변명의 여지 없다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 에이핑크 정은지가 라디오 생방송에 지각해 오프닝을 박명수가 대신 맡았다.

정은지는 23일 자신이 진행하는 KBS 쿨FM '정은지의 가요광장' 생방송에 지각했다.

방송 오프닝을 '박명수의 라디오쇼' DJ 박명수가 대신 맡아 "정은지가 조금 늦는 것 같다. 부득이한 사정은 아니다. 주차장에 들어왔다고 하니 무슨 일 때문에 늦었는지 들어보시면 될 것 같다"라고 설명했다.

이어 스튜디오에 숨이 가쁘게 들어온 정은지는 "어제 잠을 못 잤다. 변명의 여지가 없다"고 사과했다.

정은지가 "다음에는 늦지 않도록 하겠다"고 사과하자 박명수는 "그럼 이제 나는 가겠다"면서 '박명수의 라디오쇼'를 홍보해 웃음을 자아냈다.

한편 정은지는 지난해 7월부터 '가요광장' DJ를 맡아 진행해 왔다. 그는 '2019 KBS 연예대상'에서 신인 라디오 DJ상을 수상하기도 했다.

