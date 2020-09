에너지公, 24일 RE100 유튜브 설명회 개최

세부 이행방안 발표 및 업계 의견수렴

[아시아경제 문채석 기자]한국에너지공단은 24일 오후 2시 한국에너지공단 유튜브 채널에서 'RE1000(Renewable Energy 100%) 온라인 설명회'를 개최한다고 23일 밝혔다.

이번 설명회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 사회적 거리두기 2단계 조치에 따라 온라인으로 실시간 생중계될 예정이다.

RE100은 연간 100기가와트시(GWh) 이상의 전력을 쓰는 다소비 기업을 대상으로 오는 2050년까지 전력사용량의 100%를 재생에너지로 전환하는 캠페인이다. 참여 기업은 구체적인 재생에너지 사용 이행방안 연간 보고서를 작성해야 한다.

설명회는 ▲RE100 이행 지원방안 ▲인증서 거래시장(에너지공단) ▲녹색프리미엄( 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,100 전일대비 150 등락률 -0.74% 거래량 2,498,398 전일가 20,250 2020.09.23 15:30 장마감 관련기사 대창솔루션, 국내 가스터빈 산업 활성화 사업 참여자! 정부에서 ‘그린뉴딜’ 사업에 총 4조원 규모 쏟아!한전 "3차 온실가스 배출권할당 계획, 전기요금 인상요인 작용" close ) ▲제3자 전력구매계약(PPA) 운영방안(한전) ▲글로벌 RE100 재생에너지사용 인정 기준(CDP위원회) 발표 후 참여기업들의 질의응답 순으로 열린다.

이상훈 에너지공단 신·재생에너지센터 소장은 "설명회를 통해 국내 기업의 RE100 이해도를 높이고 적극적인 참여와 관심을 이끌어 낼 수 있을 것"이라며 "설명회 참여 기업의 의견을 수렴해 내년부터 본격적으로 RE100을 시행할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr